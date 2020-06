Amerikaanse F-15 Eagle in Noordzee gestort

Een F-15C Eagle van de Amerikaanse luchtmacht is maandagochtend in zee neergestort. Dit meldt de USAF in een persbericht. Het toestel maakte met drie andere F-15’s een trainingsvlucht.

Zoekactie

De F-15 Eagle is in zee terechtgekomen voor de kust van Leeds (West Yorkshire). Op dit moment is er nog altijd een zoekactie gaande naar de piloot. Diverse vliegtuigen en helikopters verlenen hierbij assistentie. Amerikaanse KC-135 tankers en een NAVO E-3 AWACS radarvliegtuig vliegen boven het gebied waar het toestel is neergestort. Ook zijn meerdere Britse reddingsboten uitgerukt.

Thuisbasis

De Boeing F-15C Eagle behoorde toe aan het 493e Fighter Squadron, met als thuisbasis RAF Lakenheath. Op deze Britse vliegbasis staan twee eenheden met F-15 gestationeerd; 493e Fighter Squadron met de F-15C éénzitter en het 494e Fighter Squadron met de tweezits F-15E Strike Eagle.

Update 20.00 uur

De overkoepelende eenheid 48th Fighter Wing heeft bekendgemaakt dat het lichaam van de piloot is aangetroffen in het water. “Dit is een tragisch verlies voor de 48th Fighter Wing-gemeenschap en onze diepste condoleances gaan uit naar de familie van de piloot en het 493rd Fighter Squadron”, aldus de 48th Fighter Wing in een verklaring op Twitter.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020