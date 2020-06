Eén procent meer passagiers dan in april op Schiphol

Schiphol heeft in mei één procent meer reizigers verwelkomd dan in april. Dat komt neer op een afname ten opzichte van mei vorig jaar van 97 procent. In april waren er nog 98 procent minder reizigers ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

Reizigers

Het aantal vluchten in mei daalde met 87 procent ten opzichte van mei 2019, maar ten opzichte van april waren er 3 procent meer vluchten. In totaal waren er 5878 vluchten en 208.286 passagiers. Het aantal vrachtvluchten steeg met 1.318 (+108 procent) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar en kwam uit op een totaal van 2.543.

Verloop

Op de rustigste dag van mei, aan het begin van de maand, waren er ruim 4000 reizigers en ongeveer 150 vluchten van en naar Schiphol. Er werd op dat moment zo’n 2.100 ton vracht vervoerd. Eind mei waren er ruim 200 vluchten per dag van en naar Schiphol, met ongeveer 10.000 reizigers en er werd 3.500 ton vracht vervoerd.

Verschil

“Dit verschil is typerend voor mei waarin in eerste instantie het lage niveau vanuit april werd gecontinueerd en richting het einde van de maand het passagiersverkeer weer voorzichtig aantrok. De laatste keer dat er meer dan 10.000 passagiers op een dag werden vervoerd was grofweg 2 maanden geleden toen in eind maart het vervoer stagneerde”, aldus Schiphol.

Vracht

De toename van het aantal vrachtvluchten is vooral te zien richting Noord-Amerika (+414 procent) en Azië (+161 procent). Ook op andere continenten steeg het aantal vrachtvluchten ten opzichte van 2019. Maar het aantal vervoerde tonnage is gedaald met 22 procent. Dit komt doordat er minder passagiersvluchten zijn, waar normaliter vracht in het ruim meegaat.