Transavia wil op 60 bestemmingen vliegen in de zomer

Vanaf 2 juli worden er een aantal routes hervat, waaronder vluchten naar Spanje, Griekenland, Portugal, Cyprus, Italië, Kroatië en Slovenië. Uiteindelijk wil de maatschappij op ruim 60 bestemmingen vliegen in juli en augustus.

Bestemmingen

Deze maand wordt er gevlogen naar 24 bestemmingen in Portugal, Spanje, Griekenland, Italië, IJsland, Servië, Slovenië en Kroatië. “We zijn blij dat we steeds meer passagiers naar een groter aantal bestemmingen kunnen brengen”, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. “We zijn ons ervan bewust dat veel van onze passagiers de afgelopen weken in onzekerheid hebben geleefd. We hebben er heel hard aan gewerkt om duidelijkheid te kunnen geven over de hele zomerperiode. We kijken ernaar uit onze passagiers weer te verwelkomen aan boord.”

Frequenties

Wel zullen er minder frequenties zijn bij de bestemmingen die weer worden bediend. Alle passagiers worden de komende dagen geïnformeerd over het wel of niet doorgaan van hun vlucht. Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd, maar de bestemming wel wordt gevlogen, worden waar mogelijk omgeboekt naar een andere vluchtdatum of naar een ander tijdstip.

Restricties

Een aantal bestemmingen zullen nog niet terugkeren in het vliegschema voor juli en augustus. Dat gaat onder andere om Libanon, Jordanië, Stockholm, Kopenhagen, Krakau en Praag. “Reisrestricties en de versoepeling van maatregelen waren voor deze bestemmingen nog te onduidelijk om zekerheid te kunnen bieden voor de zomerperiode”, aldus Transavia.