Corsair neemt afscheid van laatste 747

Corsair neemt eerder dan gepland afscheid van alle drie 747’s. Vanwege de coronasituatie moet er in de vloot plaats worden gemaakt voor modernisering. Maandag is de laatste 747 na meer dan 30 jaar dienst voor het laatst uitgevlogen.

747’s

De eerste 747 (F-HSUN) vertrok op 9 juni en de tweede (F-HSEA) op 12 juni. F-GTUI is de laatste 747 die de vloot verlaat, na meer dan 7 miljoen passagiers vervoerd te hebben en meer dan 2000 keer rond de aarde te hebben gevlogen als het gaat om het aantal kilometers. Corsair bood hiermee configuraties tot 592 stoelen.

A330-only

De maatschappij wil overgaan op een A330-only vloot. Dit moet volgens Corsair meer flexibiliteit bieden op het gebied van frequenties en het bedrijf in staat stellen efficiëntere en milieuvriendelijkere vliegtuigen te exploiteren.

Superlatieven

“De 747 is bij Corsair het vliegtuig van alle superlatieven geweest, of het nu gaat om het aantal gevlogen kilometers, het aantal gevlogen uren of het aantal klanten dat we met plezier hebben vervoerd. Vandaag openen we een nieuwe pagina in de geschiedenis van ons bedrijf, dat wordt gebouwd met een modernere, efficiëntere en meer concurrerende vloot. Het is ook een bewijs van onze inzet om bij te dragen aan de transformatie van een groenere en milieuvriendelijkere luchtvaartsector”, aldus Pascal de Izaguirre, CEO bij Corsair.