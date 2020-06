EasyJet stelt levering nieuwe toestellen uit

EasyJet is met Airbus een nieuwe leveringsperiode voor 24 Airbus A320neo’s overeengekomen. De eerste uit de reeks toestellen zou dit jaar al geleverd worden.

Aflevering

De toestellen zouden in eerste instantie tussen 2020 en 2022 geleverd worden. De vliegtuigen worden nu tussen 2025 en 2027 afgeleverd aan EasyJet. In totaal heeft de prijsvechter nog meer dan 100 vliegtuigen in bestelling staan bij Airbus.

Opties

Naast het later afnemen van vliegtuigen, neemt EasyJet ook meer tijd om na te denken over de opties die zijn genomen op 13 Airbus A320neo’s. De maatschappij krijgt nu enkele maanden extra om besluiten of de toestellen besteld worden of toch niet.