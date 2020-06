EasyJet vliegt weer voor het eerst sinds maart

EasyJet heeft deze week de vluchten hervat vanaf 22 Europese luchthavens. Sinds eind maart hield de maatschappij alle vliegtuigen aan de grond.

Eerste vlucht

De eerste vlucht vertrok maandag om 7:00 (Nederlandse tijd) van Milaan Malpensa naar Lamezia in Zuid-Italië en de eerste vlucht vanuit Engeland vertrok vervolgens om 7:00 (Engelse tijd) vanaf Londen Gatwick naar Glasgow, dezelfde bestemming als de eerste easyJet vlucht ooit, in november 1995. De verwachting is dat er in juli de helft van de 1022 routes zal worden gevlogen en in augustus 75 procent daarvan. De capaciteit is 30 procent ten opzichte van het normale vliegschema in de zomer.

Schiphol

Vanaf Schiphol zal er vanaf 1 juli weer worden gevlogen, naar steden als Berlijn, Milaan, Nice, Ibiza en Mallorca. “Ik ben erg blij dat we onze vluchten kunnen hervatten en dat we onze klanten vandaag weer aan boord mogen verwelkomen. Hoewel we beginnen met een klein aantal vluchten, zal dit de komende weken toenemen om tegen augustus ongeveer 75% van ons netwerk te bedienen. Dit is goed nieuws voor klanten die in de zomer op vakantie willen gaan of een vakantie willen boeken”, zegt Johan Lundgren, CEO bij easyJet.

Veiligheid

“Natuurlijk blijft het garanderen van de veiligheid van zowel onze passagiers als onze bemanning onze hoogste prioriteit. Daarom hebben we een aantal maatregelen geïmplementeerd die de veiligheid op elk onderdeel van de reis verhogen, van het desinfecteren van het vliegtuig tot het verplichten van passagiers en bemanning om mondkapjes te dragen. Deze maatregelen blijven van kracht zolang als nodig is om ervoor te zorgen dat klanten en bemanning veilig kunnen vliegen”, aldus Lundgren.