Embraer bemachtigt 600 miljoen dollar aan financiering

De Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer zegt 600 miljoen aan financiering en leningen op te hebben gehaald.

Financiering

Het pakket bestaat uit directe financiering en leningen. Embraer geeft aan dat ongeveer de helft van het geld via de nationale bank Brazilian National Bank of Economic and Social Development (BNDES) komt. De andere helft komt via andere private en publieke banken. De leningen moeten in 4 jaar worden terugbetaald.

Kapitaalinjectie

De kapitaalinjectie biedt Embraer wat meer financiële ruimte te midden van de coronacrisis. De vraag naar nieuwe vliegtuigen is sterk gedaald. Daarbij kwam dat de joint venture tussen Embraer en Boeing op het laatste moment niet doorging. In het eerste kwartaal van dit jaar leed het bedrijf mede daardoor een verlies van 292 miljoen dollar.

Embraer to receive $600 million loan, partly backed by government, due to coronavirus https://t.co/ZCtEft5RXi pic.twitter.com/Pb9B7eOXkh — Reuters (@Reuters) June 16, 2020