Grote Chinese maatschappijen zien significante stijging passagiers in mei

De grootste drie Chinese maatschappijen hebben in mei miljoenen meer passagiers vervoerd dan in de maanden daarvoor.

Groei

Het is de eerste keer in heel 2020 dat alle drie de maatschappijen meer passagiers vervoeren dan in de maand ervoor. China Southern vervoerde in mei bijna 6 miljoen passagiers, ten opzichte van ongeveer 4 miljoen in de maand ervoor. Air China en China Eastern groeien allebei van ongeveer 2,5 miljoen passagiers in april naar bijna 4,2 miljoen in mei.

Passagiers

Volgens de CAA, de Chinese luchtvaartautoriteit, werden op 5 juni voor het eerst sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus meer dan één miljoen passagiers op een dag vervoerd door Chinese maatschappijen. Bij Air China was de passagiersbezetting in mei 67,5 procent. Bij China Southern, dat meer dan 50 procent meer passagiers vervoerde dan in april, was dit 66,8 procent. Bij China Eastern lag dit percentage op 64,6 procent. Ten opzichte van de situatie in 2019 blijft het huidige aantal passagiers van alle drie maatschappijen nog ruim 60 procent achter.