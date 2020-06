Nederlander nieuwe CEO bij Embraer Commercial Aviation

Arjan Meijer wordt de nieuwe CEO van Embraer Commercial Aviation, waar hij John Slattery opvolgt. Hij rapporteert direct aan Francisco Gomes Neto, de CEO van Embraer.

CCO

De 47-jarige Meijer is sinds januari 2017 CCO bij Embraer Commercial Aviation. Daarbij was hij verantwoordelijk voor de wereldwijde marketing- en verkoopfuncties. Hij kwam in april 2016 bij het bedrijf als vice-president van Commercial Aviation voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Rusland.

Loopbaan

Voordat hij bij Embraer kwam, werkte hij 15 jaar in verschillende leidinggevende functies bij KLM Groep. Zijn laatste twee functies waren vicepresident technische services en vlootontwikkeling bij KLM Cityhopper en managing director bij KLM UK Engineering in Norwich. Meijer behaalde een master in aeronautical engineering aan de Technische Universiteit Delft en een master in business administration aan de Purdue University in de Verenigde Staten.

Ervaring

“Arjan heeft fantastisch werk geleverd als hoofd van de verkoop voor Embraer Commercial Aviation. Hij heeft de energie, internationale ervaring en vaardigheden om onze commerciële luchtvaartactiviteiten op dit unieke moment te leiden”, aldus Francisco Gomes Neto.