Akkoord over steun Lufthansa nog onzeker; volgende week definitief besluit

Het is nog onzeker of Lufthansa akkoord gaat met het stabilisatiepakket van de Duitse overheid. Op 25 juni wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering gestemd over het voorstel van het steunpakket ter waarde van 9 miljard euro. Onderdeel van het pakket is de aanschaf van een aandeel van 20 procent door de Duitse overheid in Lufthansa.

Vergadering

De Raad van Bestuur van Lufthansa verwacht op dit moment dat de aanwezigheid op de buitengewone algemene vergadering van 25 juni onder de 50 procent zal zijn. Volgens de wet is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist voor de goedkeuring van de stabilisatiemaatregelen als de aanwezigheid op de vergadering minder dan 50 procent bedraagt. Indien meer dan 50 procent van de aandeelhouders aanwezig is, is een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist voor goedkeuring.

Aandeelhouders

“Gezien de meest recente openbare verklaringen van Heinz-Hermann Thiele, de grootste aandeelhouder van de Vennootschap, acht de Raad het mogelijk dat het stabilisatiepakket niet de tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt die in dit geval vereist zou zijn”, zegt de maatschappij. “Dit zou betekenen dat Deutsche Lufthansa AG mogelijk enkele dagen na de jaarlijkse algemene vergadering een beschermingsprocedure tegen het insolventierecht zou moeten aanvragen als er niet onmiddellijk een andere oplossing wordt gevonden”, aldus Lufthansa in een reactie op een interview dat gisteravond in de Frankfurt Allgemeine Zeitung werd gepubliceerd.

Voorwaarden

In het interview sprak Heinz-Hermann Thiele zich kritisch uit over de voorwaarden van het stabilisatiepakket waarover met het Fonds voor economische stabilisatie van Duitsland was onderhandeld. Hij liet zijn goedkeuring in het midden volgens Lufthansa. In het interview stelt hij ook dat hij zijn belang in Deutsche Lufthansa AG heeft vergroot tot meer dan 15 procent van het aandelenkapitaal en dat hij het bedrijf officieel zal informeren.