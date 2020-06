Corendon schrapt honderd banen

Corendon schrapt ongeveer honderd banen, wat neerkomt op een kwart van het personeelsbestand. Dat zegt CEO Steven van der Heijden in een interview met het AD.

Overlevingsstand

Van Der Heijden zegt dat het bedrijf nu in de overlevingsstand zit. Corendon was volgens hem op weg naar het beste jaar ooit qua boekingen en marges. Het huidige jaar noemt hij een verloren jaar: ‘rampzalig gewoon’.

Steun

“We zien onszelf als één grote familie en het afscheid valt ons zwaar. Maar het is onvermijdelijk, willen we dit overleven”, aldus de topman. Dankzij steun vanuit de overheid heeft Corendon het voorlopig overleefd, maar het bedrijf is in onderhandeling met banken over extra krediet. Het gaat om een regeling waarbij de overheid voor grote bedrijven voor 80 procent garant zal staan. Maar daarvoor moet eerst worden aangetoond dat het bedrijf voldoende levensvatbaar is.