Norwegian start toch weer enkele Europese routes op

Norwegian hervat enkele routes vanuit het Verenigd Koninkrijk: Londen Gatwick naar Oslo en Kopenhagen en vanaf Edinburgh ook naar Oslo en Kopenhagen. Alle toestellen voor de long-haul en de Europese short-haul vloot stonden aan de grond, maar vanwege de grotere vraag worden deze routes toch weer opgepakt.

Frequenties

Londen – Oslo zal zeven keer per week worden uitgevoerd en Londen – Kopenhagen zes keer per week. De vluchten van Edinburg naar Oslo en Kopenhagen worden twee keer per week uitgevoerd. Verdere bestemmingen en frequentieverhogingen worden binnenkort aangekondigd, afhankelijk van de vraag en de reisbeperkingen.

Routes

Sinds april vloog Norwegian nog met zo’n acht vliegtuigen op binnenlandse routes in Noorwegen. Met deze uitbreiding van de routes worden er 12 extra toestellen ingezet. Vanaf juli wil de maatschappij in totaal 76 routes in Europa uitvoeren.

Concurrentie

“Feedback van onze klanten heeft aangetoond dat ze graag weer de lucht in willen en hun reizen met Norwegian willen hervatten buiten de huidige binnenlandse diensten”, zegt Jacob Schram, CEO van Norwegian. “Norwegian keert terug naar de Europese lucht met de herintroductie van meer vluchten om onze belangrijkste bestemmingen te bedienen, waardoor we in lijn blijven met concurrerende luchtvaartmaatschappijen.”

Vloot

In april zei Norwegian nog bijna de gehele vloot aan de grond te houden tot en met mei 2021. Er zouden nog maar zeven toestellen worden gebruikt voor binnenlandse vluchten. De long-haul en Europese short-haul vloot zouden helemaal aan de grond blijven. Maar vanwege de opheffing van de reisrestricties en vanwege de toenemende vraag besloot de maatschappij toch weer het vliegschema uit te breiden.