Transavia schikt in zaak coronavouchers

Transavia is een schikking overeengekomen met 85 passagiers die hun geld terug wilden voor hun geboekte vlucht, in plaats van een voucher. De maatschappij betaalt de reizigers het volledige ticketbedrag terug.

Schikking

Het totale bedrag dat Transavia aan de 85 reizigers moet terugbetalen is ongeveer 20.500 euro, wat neerkomt op gemiddeld 240 euro per persoon. Inmiddels hebben meer passagiers met een voucher van Transavia zich gemeld bij claimbureau Aviclaim, dat de zaak voor de reizigers behandelde.

Rechtszaak

Aviclaim startte onlangs ook een rechtszaak tegen de KLM vanwege het feit dat klanten met geannuleerde vluchten van voor 15 mei alleen een voucher konden aanvragen. Een terugbetaling was niet mogelijk. “Meer dan een kwart van onze gevallen gaat over vluchten van de KLM”, aldus Remco Kuilman, directeur van Aviclaim. “Gemiddeld is het boekingsbedrag bij KLM ook hoger, bijna 1200 euro per boeking”.

KLM

De KLM is nog geen schikking overeengekomen met Aviclaim en liet de eerste zitting, die dinsdagochtend plaatsvond, doorgaan. De maatschappij heeft de rechtbank om uitstel gevraagd. De zaak zal over vier weken inhoudelijk worden behandeld. In een reactie zegt KLM: “Sinds 11 juni kan elke passagier wiens vlucht door KLM is geannuleerd, om restitutie vragen. Dit geldt dus ook voor de passagiers in deze rechtszaak. KLM is een week van tevoren gedagvaard en was nog bezig met het controleren van alle gegevens en de machtigingen van de 25 passagiers in deze zaak. KLM heeft daarom formeel uitstel aangevraagd bij de rechtbank, zodat wij meer tijd hebben om deze zaak af te handelen met Aviclaim. Het is dus niet correct dat wij ‘voet bij stuk’ zouden houden in deze kwestie.“