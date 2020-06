Trump bevestigt reductie Amerikaanse troepen uit Duitsland

Tijdens een geïmproviseerde persconferentie afgelopen maandag herhaalde de Amerikaanse president Trump zijn voornemen om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Duitsland fors te reduceren. Trump wil 10.000 van de bijna 35.000 Amerikaanse militairen terughalen of elders stationeren, zo schrijft de MilitaryTimes.

Uitgaven

De voornaamste reden die Trump hiervoor aanvoert, is dat Duitsland achterblijft in defensie-uitgaven. Binnen de NAVO is de afspraak dat tenminste 2% van het Bruto Nationaal Product (BNP) uitgegeven zou moeten worden aan defensie. Duitsland heeft de laatste jaren ongeveer 1,3% van het BNP uitgegeven. Ook Nederland en veel andere Europese NAVO-landen komen niet aan deze twee-procent-norm.

Achterstallig

Volgens Trump is Duitsland “achterstallig in de betalingen” aan de NAVO. “Ze zijn de NAVO miljarden schuldig en ze weten het.”. Volgens de MilitaryTimes reageerden critici al meteen, dat het niet halen van een norm voor defensie-uitgaven niet hetzelfde is als achterstallige betalingen aan de NAVO.

Definitief

In een brief aan het Witte Huis lieten 22 Republikeinse parlementsleden al weten dat ze fel tegen het plan zijn. “Het zal de Amerikaanse veiligheid in gevaar brengen en Rusland in de kaart spelen.” NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei in een reactie dat er nog geen definitief besluit door de Amerikanen is genomen over een mogelijke troepenreductie.