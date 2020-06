Wizz Air stopt vanaf juli met route Brussels Airport – Boedapest

Wizz Air stopt met de route tussen Brussels Airport en Boedapest. Vanaf juli zal Boedapest alleen nog beschikbaar zijn vanaf Charleroi.

De maatschappij zegt de route te hebben geannuleerd vanwege ‘commerciële redenen’. De verbinding werd vorig jaar aangekondigd om in juni 2020 te starten. Dat verliep ondanks de coronasituatie volgens plan, maar vanaf juli wordt de route dus alweer gesloten vanaf Brussels Airport.

Brussels South Charleroi is sinds maandag weer geopend. Er zijn verschillende maatregelen ingesteld, zoals het verplicht dragen van een mondkapje. Ook is er eerst een filterzone waar de temperatuur van reizigers wordt opgemeten, alvorens zij de luchthaven mogen betreden.

