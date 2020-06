KLM blijkt meer financiële tijd te hebben

KLM zou in juni failliet zijn als er geen steun vanuit de regering komen, zei minister van Financiën Wopke Hoekstra in mei tijdens een Kamerdebat. De lening vanuit de banken (met garantie van de overheid) is er nog steeds niet, al hebben ze wel direct steun gekregen om de lonen te betalen. Maar de maatschappij blijkt ook financieel meer tijd te hebben.

Gesprekken

De gesprekken over de staatssteun worden nog gevoerd, zegt een woordvoerster van het ministerie van Financiën tegen Up in the Sky. Een richtdatum voor het rond krijgen van het steunpakket kan het ministerie nog niet geven.

Schatting

In mei was er een Kamerdebat over de voorwaarden van de steun voor de maatschappij. Hoekstra zei toen dat KLM zonder steun in juni failliet zou zijn. “Het is een schatting op basis van hoe lang ze het vol kunnen houden. In de tussentijd is gebleken dat ze langer de tijd hebben”, zegt de woordvoerster.

KLM heeft op het moment van schrijven nog niet gereageerd.

Steun

Nederland schiet KLM met 2 tot 4 miljard euro te hulp, maar over de voorwaarden daarvoor wordt nog onderhandeld. De partijen denken verschillend over het al dan niet stellen van voorwaarden aan de steun. VVD wil geen eisen aan de steun stellen. D66, Groenlinks, SP en PvdA zijn juist wel voorstander om duurzame eisen te stellen. De loondoorbetaling die het kabinet biedt, kost de staat zo’n 240 miljoen per maand.