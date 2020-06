FAA licht senaat in over procedure terugkeer 737 Max

Stephen Dickson, het hoofd van de Federal Aviation Administration, heeft voor de Amerikaanse senaat een verklaring afgelegd over de terugkeer van de 737 Max. Hij bevestigde dat het toestel pas weer in gebruik wordt genomen na een ‘uitgebreid en rigoureus evaluatieproces’.

Terugkeer

Voordat de Max terugkeert naar de lucht, moet de FAA alle technische beoordelingen van de voorgestelde veiligheidsverbeteringen van Boeing ondertekenen, zei Dickson tijdens de getuigenverklaring voor de Senaatscommissie voor handel, wetenschap en vervoer en de families van de slachtoffers van de Ethiopian Airlines en Lion Air-ongevallen. Ook beloofde Dickson dat hij zelf met het vliegtuig zou vliegen en dat hij er zeker van wil zijn dat hij zijn gezin zonder enige twijfel aan boord zou zetten voordat de terugkeer naar de lucht wordt goedgekeurd.

Proces

“Zoals we in het verleden al vaak hebben gezegd, is veiligheid de belangrijkste overweging bij dit proces”, aldus Dickson. “Dit proces wordt niet geleid door een kalender of schema.” De FAA zegt zich te blijven houden aan een datagestuurde methodische analyse, beoordeling en validatie van de gewijzigde vliegsystemen en de pilotentrainingen die nodig zijn om de 737 MAX veilig terug te laten keren in commerciële dienst.

Certificering

Dickson zegt verder de bouwer nooit toestemming te hebben gegeven om hun vliegtuigen zelf te certificeren en hij benadrukte dat de FAA het goedkeuringsproces voor de 737 MAX-vliegsystemen volledig controleert.

Procedure

Een aantal acties moeten volgens hem plaatsvinden alvorens het toestel weer terug de lucht in kan: er moet een certificeringsvlucht aan vooraf gaan en de Joint Operations Evaluation Board (JOEB) moet een rapport voltooien over de behoeften van pilotenopleidingen voor verschillende niveaus.

Rapport

De Flight Standardization Board van de FAA voor de 737 zal daarna een rapport uitbrengen waarin de bevindingen van de JOEB worden besproken, en het rapport zal ter inzage en voor commentaar aan het publiek beschikbaar worden gesteld.

Ontwerp

De FAA en de technische adviesraad (TAB) zullen met meerdere instanties alle definitieve ontwerpdocumentatie beoordelen. De TAB bestaat uit FAA-hoofdwetenschappers en deskundigen van de Amerikaanse luchtmacht, NASA en het Volpe National Transportation Systems Center. Ten slotte zal de FAA een continued airworthiness notification afgeven en een airworthiness directive waarin operators op de hoogte worden gesteld van de te nemen acties.