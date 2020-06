Schiphol maakt plaats voor dubbele rijbanen; vrachtgebouw 18 verplaatst | Video

Schiphol Real Estate en Lek Sloopwerken hebben de demontage van Vrachtgebouw 18, dat naast de Kaagbaan stond, afgerond. Het pand moest plaatsmaken voor het voltooien van het dubbele rijbaanstelsel voor vliegtuigen. Door de methode die is gebruikt om het gebouw te demonteren, kan het op een andere plek opnieuw opgebouwd worden.

Demontage

Het gebouw is circulair gedemonteerd; een primeur voor Schiphol Real Estate. Op onderstaande video is een timelapse te zien van hoe het gebouw in een cirkel wordt afgebroken. Het circulair demonteren heeft volgens Schiphol een reductie in de CO2-uitstoot opgeleverd ten opzichte van recycling. “Alleen al de demontage van de 2.000 ton zware staalconstructie heeft bijgedragen aan de reductie van ongeveer 3 miljoen kg CO2-uitstoot, zo is berekend met de in de sloopwereld gerenommeerde Slim Slopen Tool”, aldus Schiphol.

Verhuizing

Het volledige pand is gedemonteerd en verhuisd naar de nieuwe locatie. Het gaat daarbij om 2.000 ton aan staalconstructie, circa 82.000 handmatig verwijderde schroeven, 15 betonnen trappen, 11.000 m² dakisolatie en 11.000 m² dakbedekking. Ook is er 16.000 ton aan beton verwijderd dat niet mee gaat naar de nieuwe locatie, maar dat wordt verwerkt in onder andere taxibanen op de luchthaven.

Dubbele rijbanen

In april maakte de luchthaven bekend dat de voltooiing van de dubbele rijbanen voor taxiënde vliegtuigen op Schiphol wordt uitgesteld. Behalve op rijbaan Quebec ligt er rond het terminalcomplex een structuur van dubbele rijbanen voor taxiënde vliegtuigen. Door de aanleg van een tweede viaduct over de snelweg A4 wordt Quebec ook een dubbele rijbaan. Deze voltooiing wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase, een tweede viaduct aanleggen, wordt volgens planning uitgevoerd. De werkzaamheden voor de volgende fases worden vertraagd.