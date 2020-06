Schiphol test drones voor inspectie en goederenvervoer

Op Schiphol start een proef met het gebruik van drones. Er wordt onderzocht hoe drones kunnen worden ingezet voor zaken als inspectie aan rijbanen, kleine gebouwen en vliegtuigen en drones die lichte goederen tussen verschillende locaties op de luchthaven vervoeren.

Proef

“Op deze manier worden de mogelijke voordelen van drones onderzocht, bijvoorbeeld voor inspecties van het asfaltoppervlak, bij operationele processen zoals de-icing en aanvoer van vliegtuigonderdelen voor onderhoud. Onderzocht wordt of dit in de toekomst wenselijk en haalbaar is”, zegt de luchthaven. Schiphol werkt hiervoor samen met LVNL, Dutch Drone Delta, Koninklijke Marechaussee en Transavia. De proef duurt tot en met 24 juni.

Integratie

“Ons plan is om in de toekomst drones te integreren in ons luchtruim, zodat onbemand en bemand vliegverkeer veilig naast elkaar kunnen opereren. Dat is een uitdagende opgave. We zien het huidige, rustigere luchtruim als kans om hiermee te oefenen en procedures te testen. In deze proef kunnen we de eerste ervaringen opdoen hoe we op een veilige manier bemand verkeer en drones op Schiphol kunnen laten vliegen”, aldus José Daenen, Director Operations bij LVNL.

Drones

Gereguleerd gebruik van drones is tot en met 24 juni mogelijk op Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde een tijdelijke regeling door die het verbod op gereguleerd gebruik van drones door aangewezen partijen in de operatie van Schiphol opheft. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de specifieke aanvragen daarvoor vervolgens positief beoordeeld. Alle andere verboden en verplichtingen blijven van toepassing.

Afstand

De testen vinden plaats op een veilige afstand van start- en landingsbanen en rijbanen die in gebruik zijn voor vliegverkeer, zegt Schiphol. “Er zal zichtbaar getest worden op de verschillende aangewezen platformen en op verschillende hoogtes met diverse drones. Uit het onderzoek moet onder andere blijken hoe de ontworpen procedures voor het gebruik van drones op luchthavens in de praktijk werken”, aldus de luchthaven.