IATA: negatieve invloed coronavirus wordt steeds groter

De International Air Transport Association heeft op basis van eigen onderzoek bekendgemaakt dat de negatieve invloed van het coronavirus op de Europese luchtvaartindustrie blijft toenemen.

Gevolgen

Het coronavirus leidt bij Europese maatschappijen naar verwachting tot een gecombineerd verlies van 21,5 miljard euro. In totaal zouden er 6 tot 7 miljoen luchtvaartgerelateerde banen op het spel staan door de invloed van het virus op de Europese luchtvaartmarkt.

Zomer

De IATA ziet een toename in de hoeveelheid banen die op de tocht staan. Ook wordt er een steeds groter verschil waargenomen in hoeveel passagiers er nu vliegen vergeleken met vorig jaar. Het verschil tussen juni 2019 en juni 2020 is groter dan het verschil tussen april 2019 en april 2020. Wat meespeelt bij het verschil is dat er in de zomermaanden normaliter meer wordt gevlogen dan in het voorjaar. Hierdoor kan het verschil in de hoeveelheid passagiers in de zomer groter zijn dan in het voorjaar.