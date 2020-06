LVNL verlegt vertrekroute vanaf Kaagbaan voor minder geluidshinder

LVNL past de vertrekroute vanaf de Kaagbaan boven Bodegraven later dit jaar aan. Hiermee moet de geluidshinder afnemen voor bewoners in Bodegraven, Gouda en Reeuwijk-Brug.

Route

De route die boven Bodegraven iets naar het Oosten wordt verlegd, is op verzoek van de gemeente Bodegraven ontwikkeld in samenwerking met de Omgevingsraad Schiphol. Door het verleggen van de route komen vliegtuigen niet meer over Bodegraven en vliegen verder ten oosten van Reeuwijk-Brug en Gouda, waardoor ook daar de geluidshinder afneemt volgens LVNL.

Geluid

“Ook in deze tijd waarin door de coronapandemie het verkeersaanbod sterk is verminderd, blijft LVNL zich inspannen om geluid en emissies in de omgeving van Schiphol terug te dringen”, zegt Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland. “Er is in het ontwerp- en besluitvormingstraject nauw en goed samengewerkt met bewoners en bestuurders. Ik ben blij dat we deze route nog dit jaar kunnen implementeren. Daarmee zorgen we ervoor dat geluidshinder voor bewoners op een zo kort mogelijke termijn afneemt.”