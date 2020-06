TUI’s Europese maatschappijen worden samen één

De Europese luchtvaartmaatschappijen van TUI worden samengevoegd onder één bedrijf, dat in Hanover, Duitsland, gevestigd zal worden. Ook zal de vloot worden ingekrompen en een aantal banen zullen verloren gaan.

Vloot

Volgens Oliver Lackmann, managing director bij TUI fly Germany, is de vloot van de Duitse tak te groot geworden. Deze moet met ongeveer vijftig procent worden teruggebracht van het huidige aantal van 39 vliegtuigen. Ook moet er meer samenwerkingen komen tussen de maatschappijen van de TUI Groep. In de toekomst wil TUI fly zich concentreren op de vertrekluchthavens van Hannover en Düsseldorf als grootste vlootlocaties, evenals Frankfurt, München en Stuttgart. “Anders zullen we als premium aanbieder van vakantievluchten ons concurrentienadeel ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen verder vergroten”, aldus Lackmann.

Concurrentie

Al voor de Corona-pandemie werd de Duitse luchtvaartmarkt volgens Lackmann gekenmerkt door een aanzienlijke overcapaciteit en een felle prijsconcurrentie. “De corona-pandemie heeft geleid tot ernstige verstoringen in de luchtvaartsector, vooral voor vakantievliegers. De reguliere business van TUI fly is sinds half maart volledig stilgevallen. Volgens de prognoses zal het luchtverkeer het komende jaar nog steeds aanzienlijk lager zijn dan het volume in 2019. Zelfs in het hoogseizoen kon de TUI-vliegvloot vóór Corona geen kostendekkende bezettingsgraad bereiken. In het verleden werden tussen de veertien en zeven vliegtuigen met bemanning permanent verhuurd aan Air Berlin en later aan Eurowings. Dit waren dus vliegtuigen en stoelen die wij als touroperator niet konden vullen met onze eigen klanten. Door de pandemie is de situatie nu nog moeilijker geworden. In het langetermijnbelang van alle medewerkers van onze luchtvaartmaatschappij – en in het belang van TUI als geheel – moeten we TUI vliegklaar maken voor de toekomst”, zegt Lackmann.

Banen

TUI voelt zich genoodzaakt om banen te schrappen in de technische en administratieve functies en om crewleden te ontslaan. De raad van toezicht heeft de directie gemachtigd om in onderhandeling te treden met de vakbonden. De onderhandelingen zijn volgens het bedrijf ook gebaseerd op de regeling voor arbeidsbescherming die tot eind 2021 van kracht is, zoals overeengekomen met de Groepsraad voor alle TUI Groep-bedrijven in Duitsland. Het sluit ontslagen om operationele redenen met ingang van eind 2021 uit. “We zien deze overeenkomst, die sinds 2019 van kracht is, als een kans om de herstructurering zo maatschappelijk mogelijk mogelijk te maken. De Raad van Commissarissen heeft dit doel vandaag ook onderstreept. We zijn ons er zeer van bewust dat het verminderen van elke individuele functie te maken heeft met collega’s die zeer loyaal zijn aan hun luchtvaartmaatschappij. Ons doel is om op lange termijn zoveel mogelijk banen binnen TUI fly veilig te stellen. Dit lukt echter alleen als we de grootte van de luchtvaartmaatschappij aanpassen aan een gezond en toekomstbestendig niveau”, aldus Lackmann.