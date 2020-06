Twee nieuwe F-35’s komen volgende maand naar Nederland

Nederland krijgt naar verwachting volgende maand twee nieuwe F-35’s geleverd. Deze maken momenteel testvluchten vanaf Cameri in Italië. Daar bouwde Leonardo de toestellen namens Lockheed Martin.

Problemen

“Het had nogal wat voeten in aarde voordat het mogelijk was de vluchten te maken. Dit vanwege de Italiaanse lockdown. Daardoor waren grenzen gesloten en quarantainemaatregelen van kracht. Dat leverde problemen op voor de vliegers, die uit het Amerikaanse Fort Worth moesten komen”, zegt Defensie.

Corona

Uiteindelijk lukte het op een Covid-19 bestendige wijze. Hiervoor werkten Lockheed, het F-35 Joint Program Office in Amerika en de krijgsmachten van Nederland en Italië samen. Defensie zette onder meer militair transport in. Zodra alle testvluchten succesvol zijn afgerond, worden beide toestellen formeel overgedragen en naar Leeuwarden gevlogen.

Orders

Fabrikant Leonardo bouwt in Cameri 29 van 37 F-35-jachtvliegtuigen voor Nederland. De resterende acht zijn in Amerika gebouwd en zijn daar nog. Ze worden gebruikt voor het opleiden van Nederlandse jachtvliegers. Inmiddels is besloten dat Nederland negen toestellen extra koopt.