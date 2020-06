Wizz Air opent nieuwe bases in Europa

Wizz Air opent drie nieuwe bases in Europa. In Bacău (Roemenië) zullen twee vliegtuigen worden gestationeerd (voor twaalf routes), in Dortmund (Duitsland) drie toestellen (achttien routes) en in Sint-Petersburg (Rusland) één vliegtuig (vijf routes).

Rusland

In Duitsland en Rusland zijn het de eerste bases voor de maatschappij. Vanaf Sint-Petersburg zullen er vijf bestemmingen worden aangevlogen: Salzburg, Oslo, Kopenhagen, Stockholm Skavsta en Malta. Vanaf Dortmund zullen er achttien routes worden toegevoegd naar Alghero, Bari, Catania, Napels, Athene, Corfu, Heraklion, Rhodos, Santorini, Thessaloniki, Fuerteventura, Lissabon, Marrakesh, Podgorica, Reykjavík, Suceava, Split en Zaporizhia

Belgrado

De basis op Belgrado (Servië) wordt uitgebreid met één vliegtuig. Daarmee staan er drie vliegtuigen op deze basis en worden er negen nieuwe routes toegevoegd. Een van de nieuwe routes wordt Brussels South Charleroi – Belgrado.

Uitbreiding

“Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat Wizz Air zijn netwerk in Duitsland, Roemenië, Rusland en Servië verder uitbreidt. We profiteren van de kansen die worden geboden en we beantwoorden de vraag naar goedkope reizen. Deze uitbreiding draagt bij tot het vitale herstel van de economie. Terwijl we gefocust blijven op onze service, beschermen we ook de gezondheid van onze klanten en werknemers. Onze gedisciplineerde houding op het vlak van de kosten en onze solide balansstructuur zorgen ervoor dat we onder alle omstandigheden een te duchten concurrent blijven”, aldus József Váradi, CEO bij Wizz Air.