KLM verdubbelt hoeveelheid vluchten

De KLM is van plan om in augustus meer dan twee keer zo veel vluchten uit te voeren als in juli, zo heeft de maatschappij bekendgemaakt.

Europa

In juli wil de KLM ongeveer 5.000 Europese vluchten uitvoeren. In Augustus moeten dat er 11.000 zijn. De maand met de minste vluchten was voor de KLM april. Toen werden er 1.116 Europese vluchten uitgevoerd, een tiende van de hoeveelheid vluchten die in augustus uitgevoerd moeten worden.

Intercontinentaal

De hoeveelheid intercontinentale vluchten neemt door aanblijvende reisrestricties minder hard toe. Waar de KLM in april 612 intercontinentale vluchten uitvoerde moeten dit er in juli 1.900 zijn en in augustus 2.100. Momenteel wordt op ongeveer de helft van de intercontinentale vluchten enkel vracht vervoerd.

2019

Vorig jaar voerde KLM in zowel juli als augustus een totaal van ongeveer 22.000 vluchten uit. In de zomer van 2019 registreerde de KLM een record bezettingsgraad. De maatschappij verwacht dat de bezettingsgraad dit jaar, ondanks dat er minder vluchten worden uitgevoerd, niet het niveau van 2019 zal bereiken.