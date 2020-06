Recordaantal commerciële vluchten sinds corona uitbraak

Flightradar24 heeft voor het eerst sinds 24 maart weer meer dan 50.000 commerciële vluchten op een dag waargenomen. De vliegtuig tracker heeft op 18 juni 50.038 commerciële vluchten gevolgd.

Groei

Sinds mid-april is er al een duidelijke toename in het aantal commerciële vluchten zichtbaar. De totale hoeveelheid commerciële vluchten blijft echter nog ruim onder het niveau van vorige jaar. In 2019 werden er op de derde donderdag van juni meer dan 126.000 commerciële vluchten waargenomen.

Wereldwijd

De toename in commerciële vluchten werd als eerste zichtbaar in China. De groei in China is recentelijk echter weer afgezwakt. In Europa en de Verenigde Staten worden nu wel steeds meer vluchten uitgevoerd aangezien veel maatschappijen weer routes hervatten voor het zomerseizoen.

Yesterday was the first day since 24 March that we tracked more than 50,000 commercial flights. https://t.co/YOikR5ynSD pic.twitter.com/uUkGxSBGzW — Flightradar24 (@flightradar24) June 19, 2020