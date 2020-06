Aeromexico: faillissementsaanvraag wordt niet overwogen

Aeromexico ontkent berichten dat het bedrijf een faillissementsaanvraag heeft ingediend.

Geen faillissementsplannen

Het bedrijf geeft aan dat het geen Chapter 11-herstructureringsprocedure is begonnen. De maatschappij zegt ook geen plannen daartoe te hebben. “We zoeken momenteel naar aanvullende financieringsbronnen om de cash flows te verbeteren.” De maatschappij zou ook op zoek zijn naar manieren om op korte en langere termijn een herstructurering in de financiële verplichtingen aan te brengen.

Latijns-Amerika

Luchtvaartmaatschappijen in Latijns-Amerika verkeren momenteel in zwaar weer. De lokale overheden komen veel minder snel met financiële steun voor de bedrijven dan regeringen in andere delen van de wereld. Avianca vroeg onlangs al een tijdelijk faillissement aan. LATAM schortte al haar activiteiten in Argentinië op. De internationale luchtvaartorganisatie IATA roept de Latijns-Amerikaanse en Caribische regeringen de afgelopen maanden al vaker op om steun te bieden aan getroffen bedrijven. Zo ook vorige week. Het aantal passagiers aan boord van de Zuid-Amerikaanse maatschappijen is in april met 96 procent gedaald.