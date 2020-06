CEO Qatar: social distancing zal prijzen fors doen stijgen

Akbar Al Baker, CEO van Qatar Airways, heeft zich deze week uitgesproken tegen social distancing aan boord van vliegtuigen.

“Social distancing is in een vliegtuig echt niet nodig”, zei de CEO eerder deze week tegen Sky News. “Als dat wordt ingevoerd, zullen de prijzen extreem stijgen, omdat je een bezettingsgraad van 30-40 procent in het vliegtuig zal hebben.” Sommige andere maatschappijen hebben wel afstandsmaatregelen ingevoerd. Zo vliegt Delta tot 30 september met lege middenstoelen. Onlangs maakte de Nederlandse regering bekend dat er geen verplichte afstand hoeft worden gehouden in vliegtuigen, maar dat passagiers voortaan ook op de vliegvelden mondkapjes moeten dragen.

“[Je hebt nog steeds] de mogelijkheid om iemand anders te besmetten, vanwege aanraking of tijdens het langs elkaar schuiven om weer terug naar je stoel te gaan.” Volgens de CEO moet social distancing echt niet moet worden ingevoerd aan boord van een vliegtuig, zolang je alle voorzorgsmaatregelen treft die je nodig hebt – mondkapjes en handschoenen.