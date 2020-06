Zo was een vlucht met de Concorde als passagier | Video

Tot oktober 2003 was het nog mogelijk om met de supersonisch de oceaan over te steken met de Concorde. Aan boord van de Concorde was te weinig ruimte voor grote stoelen, waardoor passagiers in het toestel niet ruim zaten. De service aan boord van het toestel was echter wel van eerste klasse niveau. Dat een vlucht met de Concorde anders was dan met andere vliegtuigen wordt ook duidelijk gemaakt door de captain, die waarschuwt voor de lucht van de naverbranders.

De onderstaande video toont hoe een vlucht met de Concorde was als passagier.