ANA’s A380 mag een half uurtje van de parkeerplaats af

Een A380 van ANA werd maandag voor een krap half uurtje van de parkeerplaats gehaald in Tokio. Vlucht NH9058 vertrok rond 13:40 om vervolgens om 14:07 weer te landen.

Onderhoud

Het betreffende toestel – JA382A – maakte een ciruit om de landingsbaan heen. Als het vliegtuig namelijk niet vliegt binnen 90 dagen, moet er een onderhoudsvlucht worden uitgevoerd, vertelt een woordvoerder van de maatschappij aan de Japanse website Aviation Wire. De laatste keer dat het toestel vloog was op 24 maart.

A380’s

Of het toestel binnen de volgende 90 dagen alweer reguliere lijndiensten zal uitvoeren, is nog onbekend. De maatschappij moet namelijk nog een beslissing nemen over de terugkeer van de route tussen Tokio en Honolulu. ANA heeft momenteel twee van de drie A380’s ontvangen. De derde A380 zou in april bij de vloot komen, maar vanwege de situatie is dit uitgesteld tot oktober.

Vlucht NH9058 – ©Flightradar24