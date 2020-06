Cathay Pacific vliegt weer vanaf Schiphol. Zondag werd de eerste lijndienst weer uitgevoerd. Tot half juli vliegt de maatschappij twee keer per week met een A350 vanaf de luchthaven. Vanaf 12 juli zal er drie keer per week worden gevlogen vanaf Amsterdam, als de omstandigheden dit toelaten.

Bestemmingen

Vanaf juli vliegt de maatschappij ook weer vanaf drie Europese luchthavens: Amsterdam, Frankfurt en Londen Heathrow. Passagiers kunnen dan weer reizen naar bestemmingen als Hò Chí Minh, Manilla, Bangkok en Tokyo. Nu de doorvoerbeperkingen voor Hong Kong zijn versoepeld, is het voor reizigers ook weer mogelijk om over te stappen tussen Cathay Pacific en partners, met uitzondering van vluchten tussen Hongkong en het vasteland van China.

Tijd

“We realiseren ons dat we nog steeds middenin een moeilijke tijd zitten, maar desondanks zijn we erg verheugd dat de kleuren van Cathay Pacific weer terug op de Amsterdamse luchthaven te zien zullen zijn. De gezondheid en het welzijn van onze passagiers is onze hoogste prioriteit en daarom zullen we het volgen van de richtlijnen introduceren als Cathay Care. Tegelijkertijd zetten we ons in om onze passagiers de warme en persoonlijke service te geven die ze van ons gewend zijn”, aldus Will Kerr-Muir, Country Manager Cathay Pacific Benelux.

Capaciteit

De maatschappij wil in juli bijna tien procent van het normale netwerk uitvoeren. De capaciteit van Cathay is zwaar geraakt door de pandemie. In mei vervoerden Cathay Pacific en Cathay Dragon bijna 18.500 passagiers. Ten opzichte van het normale aantal is dat een daling van liefst 99,4 procent. In april vervoerden de maatschappijen slechts 13.700 passagiers. De gemiddelde bezettingsgraad van de vliegtuigen was 29,6 procent.