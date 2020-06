Delta vliegt als eerste Amerikaanse maatschappij weer naar China

Delta hervat als eerste Amerikaanse maatschappij de vluchten tussen China en de Verenigde Staten. Vanaf 25 juni zal er weer vanaf Seattle naar Shanghai (via Seoul) worden gevlogen.

Routes

In eerste instantie komen er twee vluchten per week en in juli moet er één keer per week vanaf Seattle worden gevlogen naar China en één keer per week vanaf Detroit, allebei met een overstap in Incheon. De vluchten van Seattle en Detroit naar Shanghai zullen worden uitgevoerd met een A350.

Vluchten

Chinese luchtvaartmaatschappijen mogen sinds begin juni twee keer per week naar de Verenigde Staten vliegen. Andersom geldt dit ook. De Amerikaanse regering wilde namelijk alleen het besluit om geen vluchten uit China toe te laten herzien als China het beleid ook zou aanpassen.

Maatregelen

“We zijn verheugd onze diensten tussen de Verenigde Staten en China te hervatten, nu de economische en sociale activiteiten beginnen te herstellen”, zegt Wong Hong, president China en Singapore bij Delta air Lines. “Met een missie om de wereld te verbinden, streeft Delta ernaar om onze klanten veilig naar hun bestemming te brengen, vooral op dit kritieke moment. We implementeren verschillende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, zodat klanten op elk punt van hun reis verzekerd zijn van gemak en veiligheid.”