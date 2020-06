Hoe de hyperloop Schiphol kan veranderen | Video

De hyperloop biedt mogelijkheden om Schiphol op een ongekende manier te veranderen. Hoe ziet de toekomst van de supersnelle verbinding eruit?

1000 kilometer per uur

Hoe zou het zijn om niet naar Schiphol te komen voor een vlucht van 1,5 uur, maar in plaats daarvan in een capsule te stappen? Niet zomaar een capsule, maar eentje die je met 1000 kilometer per uur naar je bestemming brengt. In het relevante netwerk zullen over dertig jaar zo’n 73 miljoen mensen per jaar reizen. De kansen voor ‘s lands nationale luchthaven zijn groot: volgens recent onderzoek zou de hyperloop in 2050 hiervan maar liefst 12,5 miljoen passagiers kunnen vervoeren.

Schiphol zegt de hyperloop als serieuze nieuwe transportmogelijkheid te onderzoeken voor reizigers naar Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bekijk meer over de hyperloop in de onderstaande video’s en het uitgebreide artikel van Up in the Sky:

© Reuters

© Hardt Hyperloop