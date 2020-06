Virgin Atlantic hervat 17 bestemmingen vanaf augustus

Virgin Atlantic hervat vluchten naar 17 bestemmingen vanaf augustus. Eerder deze maand maakte de maatschappij al bekend om eind juli met een handjevol vluchten te starten.

Augustus

Vanaf augustus zullen de volgende bestemmingen weer vanaf Heathrow worden aangevlogen: Barbados, Shanghai, San Francisco, Tel Aviv, Miami, Lagos, Orlando (ook vanaf Manchester), Atlanta. Vanaf september komen daar Washington, Seattle, Las Vegas en Boston bij. Ten slotte worden Montego Bay, Antigua, Grenada, Tobago en Barbados (vanaf Manchester) hieraan toegevoegd.

Juli

Vanaf 20 juli vliegt Virgin ook weer naar Hongkong, Shanghai (vanaf 21 juli), New York JFK (vanaf 21 juli) en Los Angeles (vanaf 21 juli). De routes zijn nog wel onder voorbehoud van de reisbeperkingen. Eerder kondigde de maatschappij aan vanaf 20 juli ook weer naar Orlando te vliegen vanaf Heathrow, maar die route is uitgesteld tot 24 augustus.

Quarantaine

“We houden de externe omstandigheden nauwlettend in de gaten, met name de reisbeperkingen die in veel landen gelden, waaronder het 14-daagse quarantainebeleid voor reizigers die het VK binnenkomen”, zegt Juha Jarvinen, CCO bij Virgin Atlantic. “We weten dat naarmate de Covid-19-crisis afneemt, vliegreizen een essentiële factor zullen zijn voor het economische herstel van het VK. Daarom roepen we de Britse regering op om haar quarantainemaatregelen voortdurend te herzien en in plaats daarvan te kijken naar een meerlagige benadering van zorgvuldig gerichte volksgezondheids- en screeningmaatregelen, waaronder luchtbruggen, die een succesvolle en veilige herstart van het internationale luchtvervoer voor passagiers en bedrijven zullen ondersteunen.”