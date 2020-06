Actiegroepen doen aangifte tegen Lelystad Airport

SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) van het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport. De actiegroep vermoedt dat er er sprake is van valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag en verduistering van bewijsstukken.

Aangifte

Bij de aangifte zijn topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken, zegt SATL.

Reconstructie

De actiegroepen zeggen een reconstructie te hebben gemaakt van de stikstofberekeningen sinds 2014. “Daaruit blijkt dat in de verschillende versies van de MER onjuiste aannames resulteren in opvallend lage stikstofwaarden. De waarden zijn zo laag dat Lelystad Airport geen natuurvergunning hoefde aan te vragen. Terwijl zowel de ambtenaren als de ingehuurde adviseurs geweten moeten hebben dat deze berekeningen niet juist kunnen zijn. Zowel Commissie m.e.r als de Tweede Kamer zijn meermaals verkeerd geïnformeerd. Het bewust verstrekken van onjuiste gegevens in deze situatie is een economisch delict en daarmee strafbaar”, aldus SATL.

Onderzoek

Eind maart werd bekend dat de stikstofberekeningen voor Lelystad onjuist zijn. Dat bleek uit onderzoek van de Commissie mer en het RIVM. De luchthaven zei toen in een reactie te zijn begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunning.

Berekeningen

De actiegroepen zeggen dat minister van Nieuwenhuizen in een verklaring over de naar beneden aangepaste berekeningen verwijst naar een fout in de programmacode. “Deze verklaring blijkt niet te kloppen. Ook verzochten ambtenaren van het ministerie van I&W in 2014 de MER te herzien, zogenaamd vanwege een uitgevoerde review met substantieel lagere stikstofwaarden. Misbruik van gezag, zo lijkt het. Want de betreffende review blijkt niet te bestaan, zo heeft de minister de Kamer onlangs laten weten”, zegt SATL.

WOB

Ook noemen de actiegroepen het opvallend dat het ministerie wel de stikstofberekeningen vrijgeeft, maar de onderliggende berekeningen geheim houdt. “Vragen hierover van zowel Kamerleden als burgers worden niet beantwoord of ontweken. Ondanks vele (WOB) verzoeken, weigeren het ministerie en de betrokken adviesbureaus elke medewerking”, aldus de organisatie.

Reactie

Voorafgaand de aangifte legde SATL naar eigen zeggen de bevindingen persoonlijk voor aan de betreffende ambtenaren, de directeur van Schiphol en de betrokken adviesbureaus, met de vraag om een reactie. Maar zij weigerden volgens de actiegroepen allemaal inhoudelijk commentaar. “Wij zijn genoodzaakt deze stap naar de rechter te zetten, dit soort praktijken moeten stoppen. Burgers hebben recht op een eerlijke en betrouwbare overheid en dossier Lelystad Airport is een grote puinhoop”, zegt dr. ir. Leon Adegeest namens SATL.