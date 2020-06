Alaska Airlines zet op verzoek van klanten Embraer 175 in

Alaska Airlines zet vanaf oktober een Embraer 175 in voor routes in Alaska. De vluchten worden uitgevoerd door Horizon Air en het toestel moet extra flexibiliteit brengen als aanvulling op de 737’s vanwege de pandemie.

E175

Het toestel is geconfigureerd met 12 stoelen in de first class, 12 in de premium class en 52 in de hoofdcabine. “Alaskanen die met de E175-jet in de andere Amerikaanse staten hebben gevlogen, hebben vaak gevraagd wanneer ze het vliegtuig in hun thuisstaat zouden kunnen zien, en we zijn heel blij dat het zover is”, zegt Marilyn Romano, regionale vicepresident. “Deze jet geeft ons de flexibiliteit om de dagelijkse frequentie tussen Anchorage en Fairbanks tot zeven keer per dag te verhogen en om het hele jaar door vluchten uit te voeren naar King Salmon en Dillingham. Na verloop van tijd zal de nieuwe mix van vliegtuigen andere markten in de staat ontgrendelen voor toekomstige routes.”

Uitdagend

“Dit was een bijzonder uitdagende tijd voor Alaska met de pandemie en de vermindering van het vliegverkeer, dat de inwoners hard trof”, zegt Romano. “We voorzien al 88 jaar in de behoeften van onze klanten en de introductie van een nieuw vliegtuig in onze vloot ondersteunt extra vluchten en houdt Alaskanen verbonden binnen de staat en daarbuiten.”