Austrian schaalt netwerk op naar 50 bestemmingen in juli

Austrian Airlines wil vanaf juli naar 50 bestemmingen vliegen. 15 juni hervatte de maatschappij al de vluchten naar 27 bestemmingen en daar komen deze week nog tien steden bij.

Vraag

De dertien nieuwe bestemmingen omvatten grote steden in Europa, Griekse vakantie-eilanden en long-haul bestemmingen. Vooral de vraag naar stedentrips en vakantiebestemmingen is sterk toegenomen, zegt Austrian. In totaal zal het herstartaanbod verviervoudigen van aanvankelijk vijf tot 20 procent van het programma van vorig jaar, onder voorbehoud van reisbeperkingen

Routes

De maatschappij vliegt in juli tot drie keer per dag naar Zürich. Parijs, Brussel en Hamburg en andere bestemmingen zullen tot twee keer per dag worden aangevlogen. Ook het aantal vluchten naar Oost-Europa zal toenemen, bijvoorbeeld naar Sofia en Boekarest (maximaal twee dagelijkse vluchten in plaats van één). Wat de long-haul vluchten betreft, zullen onder andere Bangkok, Chicago, New York en Washington weer worden aangevlogen.

Vloot

Met de toegevoegde bestemmingen zal de maatschappij vanaf juli 36 vliegtuigen inzetten, wat neerkomt op bijna de helft van de vloot. Het gaat om drie Boeing 767’s en een aantal A319’s, E195’s en Dash 8’s. “De zomer is het meest populaire reisseizoen. Dat zien we terug in de huidige boekingen. Daarom zullen we ons aanbod in juli blijven uitbreiden en naar meer dan 50 bestemmingen wereldwijd vliegen”, aldus Andreas Otto, CCO bij Austrian Airlines.