Boeing heeft nog minder onderdelen Max nodig; Spirit vraagt hulp aan geldschieters

Boeing heeft onderdelenleverancier Spirit AeroSystems opnieuw gevraagd om de productie van vliegtuigonderdelen voor de 737 Max te verlagen. Het is de derde keer dat de bouwer Spirit om verlaging van de productie vraagt.

Problemen

De leverancier is hierdoor in de financiële problemen gekomen en vraagt daarom om financiële lucht aan de geldschieters. Spirit hoopt zo bijvoorbeeld leningen later terug te kunnen betalen. De leverancier zou oorspronkelijk dit jaar 216 rompen produceren. In mei werd dit verlaagd naar 125 en nu naar 72 voor dit jaar. Daarvan moeten er nog 37 geleverd worden.

Pauze

Half juni vroeg Boeing al aan Spirit om de onderdelenproductie voorlopig op pauze te zetten. Boeing wilde namelijk de leveringsschema’s beter afstemmen om productiekosten te besparen. Vanwege dit nieuws stuurde de leverancier al een deel van het personeel met onbetaald verlof of ontslag.