De museumlounge van Schiphol

Nu de renovatie van Schiphols VIP centre is afgerond, ligt het 35 kilo zware fotoboek ‘Rijks, Masters of the Golden Age’ van Marcel Wanders opengeslagen in de ontvangstruimte ervan.

Meesterwerken

Het kondigt de stijl aan waarin zijn ontwerpstudio de ruimtes opnieuw heeft aangekleed. Zo sieren meesterwerken uit de Middeleeuwen, zowel op digitale schermen als de originele doeken van bijvoorbeeld Jordaens, samen met hedendaagse fotokunst in die stijl de antraciete wanden. Evenzo vullen uitbundige boeketten het tapijt van de ene suite, terwijl de Delfts Blauwe ruimte voelt als een droomvlucht langs 17e eeuwse patronen en kleuren.

©Schiphol – M. Kuipers

Oogappels

Wanders ontwierp behalve de thematische suites ook de sigarenlounge, bibliotheek en slaapkamer in dezelfde iconische stijl. Waarschijnlijk vatten weinig gasten de slaap tussen alle oogappels.

Valet

Het VIP centre beschikt over valetparking, 12 suites, marechaussee, individuele veiligheidscontrole en luxewagens om gasten van en naar hun vliegtuigen te rijden. Alle passagiers kunnen er tegen betaling en tussen 6 en 23 uur gebruik van maken. De standaard service kost 423 euro voor de eerste persoon. Elk volgende persoon kost 181 euro.

©Schiphol – M. Kuipers

©Schiphol – M. Kuipers