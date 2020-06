DHL laat drie 767’s ombouwen tot vrachtvliegtuig

DHL laat Israel Aerospace Industries (IAI) drie Boeing 767-300’s ombouwen tot vrachtvliegtuig. Mogelijk komt daar ook nog een vierde toestel bij.

Contract

Het contract met heeft volgens IAI een waarde van ‘tientallen miljoenen dollars’ en komt tijdens de toegenomen vraag naar vrachtvliegtuigen. Na het ombouwen moeten de toestellen een vliegbereik hebben van 3100 nautische mijl (ruim 5741 kilometer) en een laadvermogen van 57,1 ton.

Markt

“IAI is een wereldleider in het ombouwen van passagierstoestellen naar vrachtvliegtuigen. We bieden hoogwaardige oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant op vliegtuigen met een smalle en brede romp”, vertelt Yossi Melamed, EVP en general manager van IAI’s Aviation Group. “De constante toename van de e-commerce-markt en de effecten van de COVID-19-pandemie hebben het belang van vrachtvliegtuigen benadrukt. We danken DHL International GmbH voor hun erkenning van de prestaties van IAI en voor hun vertrouwen in ons.”