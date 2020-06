KLM, KNMI en andere spreken op Aviation Sustainability Symposium

Vanuit de Amsterdam Aviation Academy wordt dit jaar voor de vijfde keer het Aviation Sustainability Symposium georganiseerd. De Aviation Academy studenten die het organiseren, geloven erin dat het nu de tijd is om te resetten.

Reset

Resetten houdt de heropbouw van de luchtvaart met duurzaamheid als uitgangspunt in. Verduurzamen van de luchtvaartindustrie is niet slechts een project, maar vergt een nieuwe mindset. Een fundamentele transformatie. Dat lijkt onhaalbaar in een op volle toeren draaiende industrie. Maar het COVID-19 virus heeft de wereld onverbiddelijk op pauze gezet. Creëert dat nu niet de ultieme kans om fundamentele veranderingen te maken en de luchtvaartsector opnieuw op te bouwen voor een duurzame toekomst?

KLM

Tijdens het symposium zal onder andere KLM-sustainability lead Karel Bockstael een presentatie geven. Hij neemt ons mee in de wereldwijde uitdagingen, maatschappelijke druk en KLM’s geschiedenis in duurzaamheid. Ook worden de doelen van KLM wat betreft duurzaamheid in 2030 uitgebreid belicht. Hierin wordt er gekeken naar de acties die KLM onderneemt om de doelen te halen.

IATA

Voormalig IATA fuel program lead vertelt meer over het brandstofverbruik van vliegtuigen. In de presentatie brengt hij u op de hoogte van de grote hoeveelheid brandstof die er gebruikt wordt op verschillende routes, door middel van interessante voorbeelden en vergelijkingen.

KNMI

Het KNMI levert een bijdrage met een presentatie over de impact van de luchtvaart op het klimaat. Eerst wordt er algemeen ingegaan op de atmosfeer, het broeikaseffect en de broeikasgassen. Vervolgens zal er meer verteld worden over de effecten van koolstofdioxide, stikstofoxide, waterdamp, zwavel en roet deeltjes en condenssporen. Uiteindelijk zal de geschatte impact worden besproken en mogelijke opties om dit te verminderen.

TUI

Ook zijn er presentaties van TUI fly en de University for the Creative Arts (UCA) over uitdagingen en trends in de wereld van duurzaamheid. Hiernaast leveren de studenten van de Aviation Academy een bijdrage met hun onderzoeken. De afgelopen tijd zijn de studenten bezig geweest met verschillende onderzoeken in gebieden zoals route netwerk, de first en last mile, modaliteiten, waste management en duurzame digitale technologie.

Live chat

Er zal tijdens het symposium een live chat zijn zodat u ook ruimte krijgt voor eigen inbreng, waar de presentatoren op kunnen reageren. Het symposium start op 25 juni om 13:00 uur (UTC+2) en duurt tot 16:00 uur. Als u wilt deelnemen aan het symposium, dan kunt u zich inschrijven via deze link. Na inschrijving ontvangt u informatie en een link om deel te nemen aan het online evenement.