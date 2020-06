DHL bouwt groter gebouw op München Airport vanwege sterke groei

DHL Express Germany en München Airport hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een nieuw vrachtgebouw op de luchthaven. Het nieuwe gebouw moet zes keer zo groot worden en in 2022 zijn voltooid. Hiermee wil de DHL voldoen aan de sterke vraag naar vracht.

P80

De parkeergarages P80 en P80 West moeten plaatsmaken voor het nieuwe gebouw. Momenteel huurt DHL nog een ruimte in het bestaande vrachtcentrum van de luchthaven. Het contract is digitaal overeengekomen vanwege de coronasituatie.

Toename

De afgelopen jaren heeft DHL Express een aanzienlijke toename van de import- en exportvolumes gezien in München. “Het bestaande gebouw kon deze groei niet bijbenen”, zegt Markus Reckling, algemeen directeur van DHL Express Germany. “Na de modernisering en uitbreiding van ons servicecentrum in de gemeente Unterschleißheim vorig jaar, is de bouw van onze nieuwe gateway op de luchthaven de volgende stap in het infrastructuurplan waarmee we ons duidelijk inzetten voor onze aanwezigheid in de regio. Zelfs in de huidige moeilijke economische situatie blijven we systematisch investeren in de service voor onze klanten. Dat is onze hoogste prioriteit.”

Gebouw

Het nieuwe gebouw kost 70 miljoen euro om te bouwen. Uiteindelijk moeten er 65 bestelwagens tegelijk kunnen vertrekken vanaf het gebouw dat makkelijk bereikbaar moet zijn voor aankomst en vertrek van de vracht. Luchthaven CEO Jost Lammers is blij met de komst van het nieuwe gebouw: “Vooral in deze zeer moeilijke tijden voor de luchtvaartindustrie, is dit een belangrijk signaal en is het een sterk bewijs van vertrouwen in München als vestigingsplaats De grotere inzet van DHL Express zal ons profiel als logistieke locatie aanscherpen en een aanzienlijke stimulans voor het luchtvrachtverkeer creëren. “