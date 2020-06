Emirates vliegt weer met A380

Emirates zet vanaf 15 juli de A380 weer in op vluchten naar Londen Heathrow en Parijs. In maart vloog het toestel voor het laatst voordat het vliegverkeer tot stilstand kwam door corona.

A380

“De A380 blijft een populair vliegtuig onder onze passagiers en biedt vele unieke functies aan boord. We zijn verheugd om de A380 weer terug de lucht in te brengen en om onze reizigers vanaf 15 juli van dienst te zijn op vluchten naar Londen en Parijs”, zegt Adel Al Redha, COO bij Emirates. “De A380 zal geleidelijk weer worden ingezet op meerdere vluchtroutes, afhankelijk van de vraag op specifieke bestemmingen. De Emirates A380 ervaring blijft uniek en hoewel we de diensten aan boord hebben aangepast voor de gezondheid en veiligheid van onze bemanning en passagiers, zijn we ervan overtuigd dat onze passagiers met vreugde weer gebruik zullen maken van het stille, comfortabele toestel.”

Vloot

Onlangs zei Emirates voorzitter Tim Clark dat hij verwacht dat de hele vloot van A380’s in de zomer van 2022 weer operationeel zal zijn. Bovendien zullen er waarschijnlijk geen extra vliegtuigen uit de vloot verdwijnen, behalve drie A380’s en negen 777’s die dit jaar al voor uitfasering stonden gepland.

Routes

Tegelijkertijd kondigt de maatschappij twee extra bestemmingen aan: vanaf 24 juni kan er weer naar Dhaka worden gevlogen en vanaf 15 juli naar München. Emirates vliegt momenteel naar zo’n 40 bestemmingen vanaf thuisbasis Dubai.

Dubai

Dubai accepteert vanaf 7 juli weer toeristen. Wel moeten de coronamaatregelen strikt worden opgevolgd. Hieronder valt bijvoorbeeld het kunnen aantonen van een negatieve coronatest, welke maximaal 96 uur voor vertrek is uitgevoerd. Het is ook mogelijk om op de luchthaven te worden getest.