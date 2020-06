Europese NAVO-landen starten samenwerking bij vliegopleiding

Elf Europese NAVO-landen hebben een overeenkomst ondertekend om te gaan samenwerken bij de training van militaire vliegers. Dat maakte de NAVO bekend in een persbericht.

Officieel

De defensieministers van Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Montenegro, Noord-Macedonië, Portugal, Roemenië, Spanje en Turkije hebben een ‘Letter of Intent’ ondertekend. Met de ondertekening werd de oprichting van ‘NATO Flight Training Europe’ (NFTE) officieel.

Bestaand

Het NFTE wordt omschreven als een netwerk van trainingsfaciliteiten, bedoeld voor gevechtsvliegers, helikoptervliegers, transportpiloten en bestuurders van onbemande vliegtuigen. Er zal geen nieuw trainingscentrum komen, het is de bedoeling om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande structuren en faciliteiten. In 2022 hoopt men de eerste ‘NTFE campus’ te kunnen openen.

De Tsjechische L159 is een versie van het Aero L39/L59 lestoestel © Leonard van den Broek

Kostbaar

Veel van de deelnemende landen hebben kleine luchtmachten en hebben jaarlijks slechts een beperkt aantal nieuwe piloten nodig. Een eigen pilotenopleiding onderhouden is dan te kostbaar. De opleiding van vliegers wordt dan uitbesteed, vaak in de Verenigde Staten. Om minder afhankelijk te zijn van Amerika, zijn Europese NAVO-landen gekomen tot dit initiatief.

België

Internationale samenwerking op het gebied van militaire pilotentraining is niet nieuw. Zo werkten België en Nederland in de jaren ’60 nauw samen op het gebied van de vliegopleiding. Toen Nederland de NF-5 aankocht en België koos voor de Mirage V, kwam er een einde aan de samenwerking. In de jaren ’80 kreeg opnieuw een aantal Nederlandse jachtvliegers hun training in België, onder meer op de Alpha Jet.

Alpha Jet van de Belgische luchtmacht © Leonard van den Broek

Amerika

Sinds 1981 neemt Nederland deel aan ENJJPT (Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program), op de vliegbasis Sheppard in Texas. Veertien NAVO-landen sturen hun jachtvliegers-in-spe naar deze basis Texas voor de voortgezette vliegopleiding. Nederlandse helikopterpiloten volgen hun training bij het Amerikaanse leger, onder meer op Fort Rucker (Alabama).

Canada

In het verleden stuurde Nederland ook piloten voor hun opleiding naar Canada. Nog altijd bestaat er een ‘NATO Flying Training in Canada’ (NFTC) programma op Cold Lake en Moose Jaw. Naast vliegers van de Canadese luchtmacht worden daar piloten opgeleid uit Denemarken, Groot-Brittannië, Singapore, Italië en Hongarije. Het nieuwe NATO Flight Training Europe noemt het Canadese trainingscentrum zelfs als voorbeeld.