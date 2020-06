Kasper van Kooten treedt op aan boord van Transavia

Cabaretier, acteur en columnist Kasper van Kooten trad woensdag op aan boord van een vlucht van Transavia naar Malaga. Van Kooten deed onlangs een oproep op LinkedIn: ‘Bied mij een podium in een vliegtuig voor live entertainment’.

Oproep

Transavia zag de oproep en besloot erop in te gaan. De maatschappij zegt zich te herkennen in het verhaal van Van Kooten. “Willen doen wat je het liefste doet. Maar dat niet kunnen. Om die reden hebben wij besloten hem uit te nodigen”, vertelt Petra de Ruiter, operationeel directeur van Transavia.

Enthousiast

“Op een veilige manier, hoog in de lucht, verbinden we de luchtvaart met de theaterwereld en bieden we Kasper het podium om een stuk van zijn voorstelling in bijzondere setting aan onze passagiers te geven. Een uniek optreden aan boord van een Boeing 737 onderweg naar Malaga in Spanje. Wij keken er erg naar uit en voor onze passagier en crew op deze vlucht was dit een unieke belevenis! Zij waren heel enthousiast en de complimenten voor het optreden van Kasper waren prachtig. Wij hopen hiermee ook anderen te inspireren om de verbinding op te zoeken.”

Vliegende theatershow

Van Kooten voelt zich vereerd om met Transavia samen te werken: “Ik kan niet wachten tot mijn geliefde theaterzalen weer helemaal open mogen. De coronacrisis treft veel sectoren, waaronder die van mij, maar biedt ook kansen! Ik plaatste een post over een mogelijke samenwerking en Transavia reageerde direct solidair en laat mij op hun vlucht een exclusief comedy-optreden verzorgen! Ik ben vereerd met deze samenwerking en stond te trappelen voor deze korte FLY-OUT, de allereerste vliegende theatershow van Nederland! Het werd een legendarische vlucht.”