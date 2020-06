Nationalisatie Alitalia nog onzeker

De Italiaanse regering heeft nog geen concreet plan voor de nationalisatie van Alitalia. De regering was oorspronkelijk van plan begin juni de maatschappij te nationaliseren, maar het project heeft nog geen vorm gekregen en er is ook nog geen tijdschema gegeven door de ministers.

Herontwerp

“We zijn een hele sector van nationaal transport aan het herontwerpen”, zei Paola de Micheli, minister van Transport. Alitalia kan volgens haar geen kleinschalige onderneming zijn. Rome Fiumicino moet in ieder geval een sleutelrol blijven spelen en wat betreft de long-haul vluchten zou er worden ingezet op Milaan Malpensa.

Partners

Ook is De Micheli van mening dat de gemiddelde leeftijd van de vliegtuigen moet worden verlaagd om te kunnen besparen op brandstofkosten en zodat de impact op het milieu lager is en er onderhoudskosten kunnen worden bespaard. Er is nog geen informatie gegeven over mogelijke partners van de maatschappij. Vorige maand liep de samenwerking met Delta en AF-KLM af.

Steun

In mei kreeg Alitalia nog 3 miljard euro extra steun om de coronacrisis door te komen. Hiermee moest het bedrijf worden gered om later als staatsbedrijf verder te kunnen gaan. Toen was het nog de bedoeling van de Italiaanse regering om in juni te starten met een vloot van meer dan 90 vliegtuigen.