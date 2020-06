Personeel SunExpress Deutschland in onzekerheid door opheffen maatschappij

Het is nog onzeker wat er met het personeel van SunExpress Deutschland gaat gebeuren. De maatschappij start binnenkort onderhandelingen met medewerkers en partners hierover, maar de mogelijkheden om de werknemers over te plaatsen naar SunExpress of andere maatschappijen van de aandeelhouders zijn beperkt, zo laat een woordvoerster van SunExpress aan Up in the Sky weten.

Focus

Aandeelhouders Lufthansa en Turkish Airlines maakten vanochtend bekend de stekker uit de dochtermaatschappij van SunExpress te trekken. Het besluit werd genomen om meer focus te leggen op de thuisbasis in Turkije. “Het management van SunExpress Deutschland zal tijdig onderhandelingen starten met sociale partners. Het doel is om samen voor alle betrokkenen een goede oplossing te vinden”, vertelt de woordvoerster.

Overcapaciteit

Precieze details kunnen nog niet bekend worden gemaakt omdat de situatie eerst nog moet worden besproken met de belanghebbenden. “Wat we op dit moment kunnen zeggen, is dat de mogelijkheden om de werknemers in de loop van de huidige crisis over te dragen aan andere maatschappijen, zeer uitdagend zullen zijn aangezien ze bijna allemaal met overcapaciteit worden geconfronteerd”, aldus de maatschappij.

Bitter

CEO Max Kownatzki noemt de keus om zich uitsluitend op de kernactiviteiten te richten een ‘bittere keus’. “Voor alle betrokkenen is dit droevig nieuws, dat het resultaat was van een uitgebreide en intensieve evaluatie van de situatie”, zegt hij in een reactie. “Tegelijkertijd betekent dit een belangrijke stap voor de toekomst om de marktpositie van SunExpress tijdens de crisis te versterken en nog sterker uit de crisis te komen. We nemen de verantwoordelijkheid voor onze werknemers die worden getroffen, door ons best te doen om de komende weken mogelijke oplossingen uit te werken door constructieve gesprekken te voeren met onze werknemers en sociale partners.”

Routes

Voor reizigers zijn er al oplossingen gevonden, zegt Kownatzki. Een groot deel van de vluchten van SunExpress Deutschland zal namelijk worden uitgevoerd door SunExpress en andere luchtvaartmaatschappijen zoals Eurowings.