Twee IJslandse touroperators vergoeden kosten verplichte coronatest Keflavik Airport

De IJslandse touroperators Arctic Adventures en Nordic Visitor betalen de verplichte coronatest die toeristen moeten ondergaan op Keflavik Airport als reizigers een reis bij de organisaties boeken. De test kost ongeveer honderd euro en de bedrijven willen zo voorkomen dat dit reizigers ervan weerhoudt naar IJsland te gaan de komende tijd.

Arctic Adventures

De gratis coronatest kan bij Arctic Adventures worden gekregen door een (meerdaagse) self-drive tour of een trektocht te boeken. De test moet wel eerst worden voorgeschoten, maar na het tonen van de bon van de test krijgt de reiziger het bedrag binnen 14 dagen teruggestort op de bankrekening. Reizigers kunnen er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken om de tour (gedeeltelijk) mee te betalen. Mocht de reiziger in quarantaine moeten vanwege een positieve coronatest, dan krijgt hij of zij een voucher ter waarde van de reissom. De waardebon blijft voor altijd geldig.

Nordic Visitor

Reizigers van Nordic Visitor moeten de test ook eerst zelf betalen en krijgen daarna het bedrag teruggestort. Ook kan er hierbij worden gekozen om die honderd euro te gebruiken voor een upgrade van de reis. Mocht de reiziger positief worden getest op het coronavirus, dan wordt er kosteloos een quarantainehotel aangewezen. Het reisbedrag wordt dan voor de helft in cash uitgekeerd en de helft in een reisvoucher.

Data

Het is nog niet zeker tot wanneer de testmaatregel geldig blijft in IJsland. Nordic Visitor hanteert als voorwaarde dat de boeking tussen 1 juni en 31 augustus 2020 wordt gemaakt met een aankomstdatum die tussen 15 juni 2020 en 31 december 2021 ligt. Voor Arctic Adventures moet er worden geboekt tussen tussen 18 juni en 15 december met een vertrekdatum tussen 1 juli en 15 december 2020. Tot 1 juli is de test overigens nog wel gratis voor alle reizigers.