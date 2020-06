Wizz Air start route tussen Eindhoven en Cyprus

Wizz Air vliegt vanaf 1 augustus drie keer per week tussen Eindhoven en Larnaca. Dit is voor het eerst dat Eindhoven een directe verbinding met Cyprus krijgt.

Route

De vluchten zullen worden uitgevoerd op dinsdag, donderdag en zaterdag met een Airbus A320, waarbij plaats is voor 180 passagiers. Larnaca zag vorig jaar nog 8,3 miljoen passagiers, waarmee het de grootste luchthaven van Cyprus is.

Netwerk

“Cyprus is een mooie toevoeging aan het bestemmingennetwerk van Eindhoven Airport. Het is een populaire vakantiebestemming”, zegt de luchthaven. “Daarnaast is het eiland in het oostelijke deel van de Middellandse zee een zakelijk interessante bestemming voor bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn in shipping.”