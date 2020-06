Aandeelhouders Lufthansa akkoord met steunpakket

De aandeelhouders van Lufthansa hebben groen licht gegeven voor het steunpakket van tot 9 miljard euro. 98 procent van de aandeelhouders stemde voor.

Aandeel

Eén van de voorwaarden van de steun is dat de Duitse overheid een belang van 20 procent krijgt in de maatschappij. Dat was een heikel punt en onder andere CEO Carsten Spohr had dat eigenlijk al afgewezen. Maar als de steun niet werd geaccepteerd, moest er wellicht een beschermingsprocedure tegen het insolventierecht worden aangevraagd.

Steun

Eind mei werd er met de Duitse overheid een akkoord bereikt over het steunpakket. Naast het aandeel van 20 procent valt er ook een kredietfaciliteit van 3 miljard euro onder de steun, met een looptijd van 3 jaar. De overige 5,7 miljard euro wordt in de vorm van stille participaties in de activa van de maatschappij gestoken, waarvan 4,7 miljard euro zal worden geclassificeerd als eigen vermogen.

Toekomst

“De beslissing van onze aandeelhouders geeft Lufthansa een perspectief voor een succesvolle toekomst. Namens onze 138.000 medewerkers wil ik de Duitse federale regering en de regeringen van onze andere thuislanden bedanken voor hun bereidheid om ons uit de brand te helpen. Bij Lufthansa zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de tot 9 miljard euro zo snel mogelijk terug te betalen aan de belastingbetalers”, aldus Carsten Spohr.